رياضة | أخبار الزمالك اليوم الخميس ٢١ نوفمبر .. عقوبات قاسية في انتظار الأبيض في حال الانسحاب من السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم الخميس ٢١ نوفمبر .. عقوبات قاسية في انتظار الأبيض في حال الانسحاب من السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم نادي الزمالك مجموعة من الأحداث الهامة، في الوقت الذي استأنف الفريق تدريباته الجماعية قبل قبل مواجهة إنبي يوم ٢٥ نوفمبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي أخر اخبار الزمالك اليوم الخميس ٢١ نوفمبر في السطور التالية :

الكاف يحدد موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الترجي والزمالك

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر المكتب التنفيذي عن موعد مبارة السوبر الأفريقي بين الفريق الأول لكرةة القدم بنادي الترجي ونظيره الزمالك.

وقرر الكاف إقامة المباراة بين الزمالك والترجي، يوم 14 فبراير المقبل، كموعد نهائي لإقامة المباراة، وذلك عقب الاجتماع الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم الخميس.

وكانت المباراة من المقرر إقامتها أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أغسطس الماضي، ولكن تم تأجيلها لأجل غير مسمى، بسبب أزمة تحديد بطل دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

كشفت صحيفة "فرانس فوتبول"، الشهيرة أن مرتضى منصور تواصل مع مسئولي الترجي الرياضي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية، من أجل توحيد موقفه مع القلعة البيضاء بعدم خوض السوبر على أرض قطر.

وذكرت أن مرتضى منصور يحاول جاهدا إقناع مسئولي الترجي بعدم خوض السوبر الإفريقي في الدوحة، وهو الأمر الذي لم يتضح بعد هل سيتفق الفريق التونسي مع إدارة الزمالك أما أن الأمر سيكون من طرف واحد.

مران الزمالك| جاهزية عبد الغني.. وانتظام الرباعي الدولي وتأهيل شيكابالا

خاض اليوم الخميس فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة نظيره إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد المران انتظام الرباعي الدولي محمد عواد وعبدالله جمعة، واحمد سيد زيزو، وطارق حامد في التدريبات الجماعية للفريق، عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني الأخير.

وخضع حازم إمام لاعب الابيض لبعض التدريبات التأهيلية ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الفني، ثم شارك في جزء من التدريبات الجماعية.

وخاض محمود عبد الرازق شيكابالا بعض التدريبات التأهيلية والبدنية في صالة الجيمانزيوم، بعد شعوره ببعض الآلام خلال مران اليوم.

وشارك محمد عبدالغني مدافع الفريق في التدريبات الجماعية للابيض، عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، ليكون جاهزا للمشاركة في مباراة الزمالك المقبلة امام إنبي.

واكتفى طارق حامد لاعب وسط الفريق الابيض ببعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، بسبب شعوره ببعض الإرهاق عقب انتهاء معسكر الفراعنة الأخير.

وغاب يوسف أوباما لاعب وسط الفريق هم عن التدريبات، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني، بسبب تعرضه لنزلة برد حادة، في الوقت الذي خاض الثنائي إسلام جابر ومحمد حسن بعض التدريبات الخفيفة في صالة الجيمانزيوم.

وعقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق جلسة مع الرباعي الدولي عواد وجمعة وعلاء وزيزو على هامش مران اليوم، حيث أشاد بالتزامهم والمستوى الفني الذي ظهروا به خلال المعسكر الأخير.

وأكد عصام مرعي المدرب العام للفريق على انتظام الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي في مران الغد، حيث يصل اللاعبان خلال الساعات القليلة المقبلة إلى القاهرة.

وأشار مرعي إلى لحاق فرجاني ساسي بمباراة الزمالك ومازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث أشار إلى تواصل الجهاز الفني مع اللاعب خلال الساعات الماضية من أجل الاطمئنان على حالته بعد تعرضه لشد خفيف بالعضلة الضامة.

ميتشو يحسم قراره بشأن رحيل نجم الزمالك

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يحسم الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك الموقف النهائي لمحمود علاء مدافع الفريق سواء بالموافقة على احترافه أو بقائه مع الفريق.

ويرغب نادي أهلي جدة السعودي في التعاقد مع محمود علاء بعد المستويات المميزة التي قدمها.

ويشارك اللاغب بشكل أساسي مع الزمالك ونجح في لفت الأنظار إليه، وطلب المدرب الحديث مع اللاعب في جلسة بينهما لتحفيزه والشد من آزره، وتركت الإدارة للمدرب حرية القرار سواء بالموافقة على احتراف علاء أو الرحيل خلال يناير المقبل بعد العرض الجاد الذي تلقاه من جانب نادي أهلي جدة السعودي.

ويحدد الخواجة قراره بعد جلسته مع اللاعب لكنه يميل إلى بقائه ويرفض بشكل نهائي التفريط في خدماته بسبب صعوبة اللقاءات المقبلة والحاجة إليه.

٣ عقوبات نارية في انتظار الزمالك في حالة الانسحاب من السوبر

بات نادي الزمالك (بطل الكونفدرالية الإفريقية) مهدد بتوقيع عقوبات قاسية ومغلظة في الفترة القادمة حال الانسحاب من خوض مباراة السوبر الإفريقي المقرر إقامتها في قطر ضد الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

العقوبة الأولى : توقيع غرامات قاسية بحرمان الفريق الأبيض من المشاركة فى أى بطولة تخص الاتحاد الإفريقى فى 3 نسخ متتالية.

العقوبة الثانية : توقيع عقوبات مادية كبيرة ومغلظة على الفريق المنسحب من خوض لقاء السوبر.

العقوبة الثالثة: يرفض الكاف فكرة إلغاء مباراة السوبر حتى لو اعتذر نادي الزمالك ، ومن الوارد الاستعانة بفريق نهضة بركان المغربى وصيف الكونفيدرالية فى النسخة الماضية للعب مباراة السوبر الإفريقى على حساب الزمالك حامل اللقب

عرض سعودي جديد لضم مهاجم الزمالك

تلقى الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك عرضا من نادي العدالة السعودي للانضمام لصفوفه خلال يناير المقبل.

ويعتبر موقف كاسونجو غامض مع الزمالك في الوقت الحالي سولء بالبقاء او الرحيل، ويعتبر العدالة أحد الفرق الصاعدة حديثًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويمتلك الكونغولي تجربة سابقة في السعودي عن طريق نادي الوحدة لكنه لم يشارك لفترات طويلة خلال الموسم الماضي بسبب الإصابة التي عانى منها.

وطلب اللاعب من إدارة الزمالك حسم مصيره في الأيام المقبلة للرد على تلك العروض سواء بقيده في يناير المقبل أو صرف النظر عن الأمر.

خبر سار لجماهير الزمالك الخميس

زف سهيل الشملي طبيب المنتخب التونسي لكرة القدم، خبرا سارا لجماهير الزمالك، بعدما كشف عن أخر تطورات حالة الدولي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفارس الأبيض.

وأكد طبيب نسور قرطاج، أن حالة ساسي لا تدعو للقلق، وأن اللاعب سيعود قريبا للمشاركة مع فريقه.

وأشار الشملي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج سوبر تايم عبر قناة تايم سبورتس، إلى إن إصابة فرجاني ساسي لن تتجاوز الـ 10 أيام قبل العودة للملاعب.

وتابع، أن لا توجد أي مشكلة لتواجد ساسي مع الزمالك خلال مواجهة الفريق المقبلة في الدوري المصري.