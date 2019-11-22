رياضة | أخبار برشلونة اليوم: صفقة تبادلية كبرى بين البرسا ويوفنتوس وميسي يأمر بضم هذا اللاعب ورصد مبلغ ضخم لضم نجم مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم: صفقة تبادلية كبرى بين البرسا ويوفنتوس وميسي يأمر بضم هذا اللاعب ورصد مبلغ ضخم لضم نجم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس 21 - 11 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى استعداد الفريق للمباريات المقبلة بعد التوقف الدولي للمنتخبات.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس الموافق 21 - 11 - 2019 :-

أهم أخبار برشلونة اليوم

- بعد نيمار.. صراع شرس بين برشلونة وريال مدريد على نجم مانشستر سيتي

أفادت شبكة le10Sports الفرنسية أن عملاقي الليجا يريدان التوقيع مع رحيم ستيرلنج لاعب فريق مانشستر سيتي في الفترة القادمة، على أن يتم الإنتقال في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب خلال الفترة الأخيرة مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

- نجم برشلونة على أعتاب الرحيل

وفقا لمعلومات حسب صحيفة (MARCA)، إن توديبو مدافع البارسا قد يرحل بشكل كبير في الميركاتو الشتوي القادم، خاصة بعد عدم اقتناع ارنستو فالفيردي مدرب الفريق بامكانياته في الفترة الأخيرة.

- ميسي يأمر برشلونة بضم هذا اللاعب

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الصفقة التي طلبها ليونيل ميسي من إدارة نادي برشلونة لضمها للفريق في الصيف المقبل، ووفقاً لصحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية فإن ليونيل ميسي طلب من إدارة برشلونة سرعة التعاقد مع لوتارو مارتنيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي في الصيف.

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أهم أخبار برشلونة اليوم

- عاجل - ميسي الأفضل في العالم لعام 2019

أعلنت صحيفة "ESPN" في تصنيفها السنوي لأفضل مهاجم في العام عن فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين بلقب هداف العام، ويأتي البرتغالي كريستيانو رونالدو في المرتبة الثانية بعد ميسي.

- لاعب جديد في برشلونة

أكدت صحيفة سبورت الكتالونية على أن فالفيردي سيتجه للاعتماد على وجه جديد في التشكيلة الأساسية للفريق لسد غياب الإصابات، واضافت الصحيفة، أن فالفيردي مضطر للاعتماد على السنغالي موسي واجي تشكيلة برشلونة أمام ليجانيس بسبب غياب بيكيه وسيميدو وسيرجي روبيرتو في الخط الدفاعي.

- بوتشيتينو مطلوب في برشلونة وبايرن ميونيخ

كشفت تقارير صحفية في إنجلترا بأن هناك بعض الأندية وضعت عينها على بوتشيتشينو للتعاقد معه في الفترة المقبلة، وأفادت صحيفة "الصن" البريطانية بأن بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني على استعداد للتحرك لماورويسيو بوتشيتشينو.

- مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

ذكرت صحيفة ‘‘كوريري ديلو سبورت‘‘ الإيطالية، أن البيانكونيري على استعداد لإقحام نجمه الألماني إيمري تشان في عملية ضم إيفان راكيتيتش من صفوف برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة بعد عدم مشاركة اللاعب الكرواتي مع البارسا هذا الموسم