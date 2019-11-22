رياضة | عاجل.. رمضان صبحي مطلوب في إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رمضان صبحي مطلوب في إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى رمضان صبحي جناح الأهلي والمنتخب الوطني عرضاً من نادي فيورنتينا الإيطالي خلال الفترة الحالية عقب تألقه هذا الموسم.

ونجح رمضان صبحي في الظهور بشكل جيد خلال مشاركته مع الاهلي والمنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

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ويسعي فيورنتينا للتواصل مع نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي للتفاوض بشأن انضمام اللاعب للفريق الإيطالي في الفترة القادمة.

ويأمل فيورنتينا في الحصول على موافقة اللاعب أولاً قبل التقدم بعرض رسمي لنادي هيديرسفيلد الإنجليزي لضمه عقب نهاية إعارته مع الأهلي.