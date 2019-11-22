الامارات | الوصل يطلب من الوحدة العبور إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يطلب من الوحدة العبور إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى الوصل إلى تحقيق الفوز على الوحدة، عندما يلتقي الفريقان في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي، الساعة 8:30 على استاد آل نهيان في أبوظبي، إذ لن يكون أمام «الإمبراطور» سوى الاعتماد على نفسه، وعدم انتظار نتائج المباريات الأخرى في المجموعة نفسها.

وحسم «العنابي» تأهله إلى دور الثمانية بتصدره لائحة الترتيب برصيد 10 نقاط، بينما يحتل الوصل المركز الرابع برصيد ست نقاط، متساوياً مع الشارقة بالرصيد نفسه، ولكن «الملك» يتفوق في المواجهات المباشرة.

ويحتل بني ياس المركز الخامس برصيد خمس نقاط، وحتا المركز السادس برصيد أربع نقاط، إذ ينتظران هدية من الوحدة، بتعطيل «الفهود»، وإعادة الأمل لكل من السماوي والإعصار.

من جهته، أكد مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، أن المباراة ستكون صعبة بالنسبة إلى «الإمبراطور»، لافتاً إلى أن الوصل يجب أن يحقق الفوز، حتى يقترب من التأهل.

وقال ريجيكامب في مؤتمر صحافي إن الوصل التقى مع الوحدة قبل أقل من 10 أيام في الدوري، موضحاً أن كل فريق يعرف الآخر، متمنياً أن يقدما مباراة قوية مثلما حدث في مباراة الدوري.

وأشار إلى أن الوصل يفتقد خدمات لاعب الوسط خميس إسماعيل، بسبب الإيقاف، إضافة إلى غياب اللاعبين الدوليين المنضمين إلى المنتخبات الوطنية، مؤكداً جاهزية اللاعبين لتقديم مباراة قوية.

وختم المدرب الروماني تصريحاته بالرد على سؤال حول رأيه في جدولة المباريات، بعد الإعلان عن مشاركة المنتخب في كأس الخليج لكرة القدم الـ24، وقال: «أرى أن برنامج المباريات جيد، ويجب أن نحترم قرارات اتحاد كرة القدم، ولا توجد مشكلة في خوض مباريات كأس الخليج العربي، بدلاً من الدوري في الوقت الحالي، وكل تركيزنا على الكأس، وأن نحقق أهدافنا في البطولة».

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حسابات المجموعة الثانية

- الوحدة ضمن التأهل للدور الثاني برصيد 10 نقاط.

- البطاقات الثلاث المتبقية بين الفجيرة (7 نقاط)، الشارقة (6 نقاط

من 5 جولات)، الوصل (6 نقاط)، بني ياس (5 نقاط)، حتا (4 نقاط)،

وعجمان (3 نقاط من 5 جولات).

- الشارقة وعجمان الوحيدان اللذان لعبا خمس جولات،

فيما بقية الفرق أربع جولات.

- في حال فوز الوصل اليوم سيحجز بطاقة مؤهلة.