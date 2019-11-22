الامارات | نادي كلباء يرعى طفلاً متعدد المواهب في 4 رياضات

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي كلباء يرعى طفلاً متعدد المواهب في 4 رياضات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر الطفل منصور حسن البلوشي قدرات رياضية خاصة، حيث يجمع بين ممارسة أربع رياضات في الوقت نفسه، على الرغم من أنه لايزال في الـ11 من عمره. ويحظى منصور برعاية من نادي كلباء الذي يدعمه ويرعى موهبته ضمن فريق من اللاعبين الصغار الذين يعدهم النادي للتفوق والتميز في المستقبل.

وكانت رياضته الأولى كرة القدم، ثم أضاف إليها السباحة والدراجات النارية، وأخيراً التايكواندو. وتميز أكثر في اللعبة الأخيرة، حيث حصل على ميدالية فضية في بطولة الإمارات المفتوحة للناشئين ضمن فئة وزن «26 كلغ».

وينظر إلى منصور في نادي كلباء، ضمن الأطفال متعددي المواهب، كما يحظى بدعم خاص، ورعاية واهتمام كبيرين من والده، حسن البلوشي، الذي قال لـ«الإمارات اليوم»:

«يتمتع منصور برغبة كبيرة في ممارسة الرياضة، وهو متميز في الدراسة أيضاً، الأمر الذي شجعنا في العائلة على دعمه، ونتطلع إلى أن يكون لاعباً يخدم الرياضة الإماراتية، ويصل إلى منصات التتويج العالمية، وسعداء لأن إدارة النادي تدعم موهبته كما تدعم جميع المواهب».

وتابع: «يمارس جميع هذه الرياضات في الوقت الحاضر، لكنه يركز على التايكواندو، وقد ساعدته الميدالية الفضية الأولى على التركيز عليها، كما لمست في الفترة الماضية سؤاله المتكرر عنها، وعن أبرز نجومها العالميين، ما شجع العائلة على دعم توجهاته في هذا الجانب».

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من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، الدكتور خالد الزعابي، لـ«الإمارات اليوم»: «دعم المواهب الرياضية واجب وطني، وهي من أبرز مسؤولياتنا، لذلك يحظى جميع لاعبي النادي بدعم واهتمام اللجان الفنية، وكل حسب رياضته، ومنهم منصور حسن أحد أبناء النادي الموهوبين، كما أن والده يعمل في النادي ويتابعه عن كثب».

وتابع: «بقدر اهتمامنا بجميع اللاعبين نفرد اهتماماً خاصاً للموهوبين منهم، ولذلك نعمل على تسهيل ممارستهم الرياضات المتعددة التي تندرج ضمن هواياتهم». وأضاف:

«هنالك أكثر من لاعب ولاعبة يتمتعون بالموهبة ذاتها، ونعمل وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي على تهيئة الأجواء المثالية التي تنمّي مواهبهم وترفع مستوياتهم نحو الأفضل، ويبقى الهدف إيصالهم إلى التألق مستقبلاً مع المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب».

- منصور حسن يمارس كرة القدم والدراجات

والسباحة، ويركز أكثر في التايكواندو التي حصل فيها

على ميدالية فضية في بطولة الإمارات للناشئين.