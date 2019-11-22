الامارات | أمم إفريقيا 23 سنة تختار مصر أو ساحل العاج بطلاً اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن أمم إفريقيا 23 سنة تختار مصر أو ساحل العاج بطلاً اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث المنتخبان المصري المضيف والعاجي، عن اللقب الأول في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم تحت 23 عاماً، عندما يلتقيان اليوم على ملعب القاهرة الدولي في المباراة النهائية للنسخة الثالثة التي تستضيفها مصر.

وحجز المنتخبان بطاقتيهما إلى دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو الصيف المقبل، بعدما تغلبت مصر على جنوب إفريقيا 3-صفر، وساحل العاج على غانا 3-2 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 2-2).

وتوجت الغابون بالنسخة الأولى عام 2011 على حساب المغرب المضيف، وتأهلا معاً إلى جانب مصر التي حلت ثالثة على حساب السنغال، إلى أولمبياد لندن 2012، فيما كان اللقب من نصيب نيجيريا في النسخة الثانية التي استضافتها السنغال عام 2015، بتغلبها على الجزائر، وبلغا أولمبياد ريو دي جانيرو مع جنوب إفريقيا الثالثة على حساب السنغال أيضاً. ولن تكون مهمة المنتخب المصري، الذي تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، سهلة في حصد اللقب على حساب ساحل العاج، الذي تصدر المجموعة الثانية، رغم قوة هجوم الفراعنة برصيد تسعة أهدف، بينها أربعة أهداف لمصطفى محمد هداف البطولة حتى الآن، لأن منتخب الفيلة منظم جيداً من الناحية الدفاعية.