الامارات | سان جرمان يواجه ليل استعداداً لقمة «سانتياغو برنابيو»

شكرا لقرائتكم خبر عن سان جرمان يواجه ليل استعداداً لقمة «سانتياغو برنابيو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض باريس سان جرمان اختباراً مهماً على أرضه اليوم في مواجهة فريق ليل، في افتتاح المرحلة الـ14 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، استعداداً للقمة المرتقبة الثلاثاء المقبل أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتلقى سان جرمان، الذي يبلي البلاء الحسن في المسابقة القارية العريقة، حيث يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة في أربع جولات، دفعة معنوية كبيرة، بعودة نجمه الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد أكثر من شهر على غيابه بسبب الإصابة.

وكان أغلى لاعب في العالم قد تعرض للإصابة في 13 أكتوبر الماضي، بعد 12 دقيقة فقط من بداية المباراة الدولية الودّية التي تعادل فيها منتخب بلاده مع نظيره النيجيري 1-1، بعد تعرضه لآلام في فخذه اليسرى.

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واستأنف نيمار تدريباته الجماعية هذا الأسبوع، لكن المعد البدني في الفريق الباريسي كزافييه فريزا، رأى أنه «من المستحيل أن يكون (نيمار) جاهزاً بنسبة 100% (اليوم)». وقال «بالنسبة لي، يستطيع سان جرمان الاعتماد على نيمار بنسبة 100% بدءاً من فبراير المقبل. لا يمر ثلاثة أشهر من دون تعرضه لإصابة».

وأضاف «لا يمكنك الانتقال من أي شيء إلى كل شيء بشكل مباشر، إنه دائماً موقف معقد، النادي بحاجة إليه، وهو يريد أن يلعب، لكن من ناحية أخرى، لم يعد جسمه على استعداد لخوض المباريات المتواصلة».

وتعود مشارك نيمار الأخيرة مع فريقه الباريسي إلى الخامس من أكتوبر الماضي، في المرحلة التاسعة من الدوري المحلي، عندما أسهم في الفوز 4-صفر على أنجيه، بتسجيله الهدف الأخير.

ويتصدر سان جرمان لائحة الترتيب برصيد 30 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه مرسيليا، في حين يحتل ليل المركز الخامس (19 نقطة).