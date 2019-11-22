الامارات | بطولة محمد بن حمد الشرقي للتايكواندو اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة محمد بن حمد الشرقي للتايكواندو اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ عند التاسعة من صباح اليوم منافسات النسخة الثالثة لبطولة الشيخ محمد بن حمد الشرقي للتايكواندو، التي يحتضنها مجمع زايد الرياضي في الفجيرة لمدة يومين.

وتقتصر المنافسة في البطولة على اللاعبين واللاعبات المواطنين في جميع الأوزان المعتمدة، ولكل الأعمار ولكلا الجنسين، وتشرف عليها لجنة الحكام في اتحاد التايكواندو، وتحظى بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة، من 13 نادياً ومركزاً داخل الدولة، أبرزها أندية الفجيرة للفنون القتالية، والشارقة للدفاع عن النفس، والشارقة الرياضي، واتحاد كلباء ومصفوت وعجمان وشرطة دبي ودبا الحصن وأندية ومراكز أخرى.

من جهته، أكد رئيس اتحاد التايكواندو العميد أحمد الزيودي، في تصريحات صحافية: «إن اقتصار إقامة البطولة على المواطنين يأتي وفق توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة الرئيس الفخري لاتحاد التايكواندو، بالعمل على استكشاف اللاعبين واللاعبات من أصحاب المواهب، للوقوف على إمكاناتهم الفنية والبدنية وتطويرها، لرفدهم للمنتخبات الوطنية للدولة».

يذكر أن نادي الفجيرة للفنون القتالية فاز بكأس الترتيب العام في النسختين الماضيتين.