الامارات | النصر يكسر حاجز الـ 100 في سلة شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يكسر حاجز الـ 100 في سلة شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخطى فريق النصر حاجز الـ100 نقطة، وسجل انتصاراً عريضاً على ضيفه شباب الأهلي بنتيجة «105-97»، أول من أمس، ضمن منافسات المجموعة الأولى في ختام الدور التمهيدي من مسابقة كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة، التي سجلت أيضاً عودة الظفرة من مدينة العين بفوزٍ مستحق على الزعيم «91-71».

ومع ختام الدور التمهيدي للمجموعة الأولى، تتشارك فرق شباب الأهلي والنصر والظفرة بسبع نقاط من ثلاثة انتصارات وخسارة واحدة، قبل أن يلعب فارق النقاط في المواجهات المباشرة التي جمعت الفرق الثلاثة، ووفق لوائح اتحاد اللعبة دور الفيصل في تحديد هوية المتصدر والوصيف، وصاحب المركز الثالث، خصوصاً أن العميد سبق له الخسارة في الجولة الماضية أمام الظفرة «72-88»، وتعرض الظفرة بدوره لخسارة ثقيلة أمام شباب الأهلي «86-109»، ليحصل الأخير على فارق (+15 نقطة)، ويحتل المركز الأول، وحل النصر وصيفاً (-8 نقاط)، والظفرة ثالثاً (-12 نقطة)، فيما حافظ الجزيرة، الذي لم يلعب في هذه الجولة، على المركز الرابع بخمس نقاط، وودع العين البطولة بتلقيه الهزيمة الرابعة وبقي رصيده عند أربع نقاط.