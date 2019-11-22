الامارات | محمد صالح.. يترشح للانتخابات

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صالح.. يترشح للانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض إداري فريق الشارقة لكرة السلة، محمد صالح، تجربة جديدة، بعد إعلان ترشحه لانتخابات المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة. وسبق لصالح الحاصل على دبلوم التحكيم الرياضي من الجامعة الأميركية في الإمارات، التدرج في النشاط الرياضي من سلك التحكيم إلى العمل منذ 2017، إدارياً في فريق «الملك» لكرة السلة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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