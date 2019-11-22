شكرا لقرائتكم شوبير : أدعم محمد صبحى مع المنتخب الأولمبى وغير غاضب من استبعاد نجلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وصعد المنتخب الاولمبى المصرى بقيادة شوقى غريب الى أولمبياد طوكيو 2020 و خوض المباراة النهائية أمام كوت ديفوار فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتى تقام على ستاد القاهرة الساعة الثامنة مساءا .
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