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شوبير : أدعم محمد صبحى مع المنتخب الأولمبى وغير غاضب من استبعاد نجلى...

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جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى أحمد شوبير أنه يقوم بدعم محمد صبحى حارس مرمى المنتخب الأولمبى خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بعد الاداء الرائع الذى ظهر عليه خلال مباريات الفراعنة و المساهمة فى التأهل الى أولمبياد طوكيو 2020 .

 

وأوضح أحمد شوبير خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " Time sport " أنه لم يغضب من أستبعاد نجله مصطفى من قائمة المنتخب الاولمبى المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة الحالية و الوصول الى المباراة النهائية أنجاز يستحق الاشادة .

 

وصعد المنتخب الاولمبى المصرى بقيادة شوقى غريب الى أولمبياد طوكيو 2020 و خوض المباراة النهائية أمام كوت ديفوار فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتى تقام على ستاد القاهرة الساعة الثامنة مساءا .

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