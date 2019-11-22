شكرا لقرائتكم شوبير : الخطيب مستمر فى رئاسة النادى الأهلى وسيترشح للانتخابات القادمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الأعلامى أحمد شوبير أن الأخبار المتداولة عن دعم محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى فى الانتخابات القادمة لأحد الأشخاص خاطئة تماما وهذا الأمر يثر الدهشة لدي الكثيرمن الجماهير . وأوضج أحمد شوبير خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن محمود الخطيب مستمر فى رئاسة النادى الاهلى وهو قريب جدا من إعلانه الترشح فى الانتخابات القادمة و الاستمرار فى رئاسة مجلس إدارة القلعة الحمراء . وجاء أحمد شوبير ردا على تداول بعض الأخبار من تراجع محمود الخطيب عن خوض انتخابات مجلس إدارة الاهلى القادمة ودعمة لمحمود طاهر رئيس القلعة الحمراء السابق.

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