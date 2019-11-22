شكرا لقرائتكم إنبي يسعى لحل أزمة محمد أشرف روقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى مسؤولو إنبى، محاولات لحل أزمة محمد أشرف روقة لاعب وسط الزمالك المعار للفريق البترولى، خلال الوقت الحالى مع حلمى طولان المدير الفنى للفريق.

ويستعد إنبى خلال الوقت الحالى لمواجهة الزمالك، يوم الإثنين المقبل، على ستاد السلام، فى الجولة السادسة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى سيغيب عنها روقة نظرا لاستبعاده من قبل طولان بجانب وجود بندا يمنع مشاركته أمام الفريق الأبيض فى عقد إعارته للنادى البترولى.

وكان حلمى طولان قد قرر إنهاء إعارة روقة فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير، بسبب بعض الأمور منها رفض اللاعب تغيير مركزه وفقا لرؤية طولان ولكن يبحث مسؤولو إنبى عن حل تلك الأزمة عقب مباراة الزمالك القادمة.