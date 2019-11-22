شكرا لقرائتكم محمد محمود : سأعود كالوحش من الإصابة وسأحضر نهائى أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تابع محمد محمود :"كنت في قمة الرضا عندما علمت بالإصابة.. سأعود كالوحش وسعادتي بالتأهل للأولمبياد تفوق سعادة اللاعبين، سأتواجد في استاد القاهرة لحضور النهائي".
أصيب محمد محمود بالرباط الصليبى للمرة الثانية خلال مران فريق الاهلى على ملعب مختار التتش بمقر النادى بالجزيرة وأجري أشعة اثبتت الإصابة بالقدم الأخرى غير التي أجري فيها جراحة الصليبي منذ 9 أشهر.
وأشار محمد محمود أنه سعيد بتأهل المنتخب الأولمبى الى أولمبياد طوكيو 2020 وسوف يدعمهم فى المباراة النهائية أمام كوت ديفوار فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة .
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