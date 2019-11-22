شكرا لقرائتكم محمد محمود : سأعود كالوحش من الإصابة وسأحضر نهائى أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد محمود صانع ألعاب فريق الاهلى أنه سوف يعود الى المشاركة فى المباريات عقب 6 شهور وذلك بعد خوض جراحة الرباط الصليبى فى دولة ألمانيا الفترة الماضية للمرة الثانية وسوف أعود أقوى . وأوضاف محمد محمود خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " Time sport " أن الامر الذى أبكانى عقب الإصابة بالرباط الصليبى للمرة الثانية هو تأثر والدتي و أشقائي ولكن عليٌ الرضا بقضاء الله . تابع محمد محمود :"كنت في قمة الرضا عندما علمت بالإصابة.. سأعود كالوحش وسعادتي بالتأهل للأولمبياد تفوق سعادة اللاعبين، سأتواجد في استاد القاهرة لحضور النهائي". Advertisements أصيب محمد محمود بالرباط الصليبى للمرة الثانية خلال مران فريق الاهلى على ملعب مختار التتش بمقر النادى بالجزيرة وأجري أشعة اثبتت الإصابة بالقدم الأخرى غير التي أجري فيها جراحة الصليبي منذ 9 أشهر. وأشار محمد محمود أنه سعيد بتأهل المنتخب الأولمبى الى أولمبياد طوكيو 2020 وسوف يدعمهم فى المباراة النهائية أمام كوت ديفوار فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة .

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