شكرا لقرائتكم عماد متعب: لاعبى المنتخب الأولمبى رجال ويقدرون حجم المسئولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه عماد متعب نجم النادى الأهلى الأسبق الشكر للاعبى المنتخب الأولمبى بعد الفوز على جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة فى نصف نهائى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

قال متعب خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير لـ قناة "on sport " إن لاعبى منتخب الأولمبى رجال ويقدرون حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم موضحا أن الحلم يتبقى عليه خطوة للتيوج باللقب.

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أشار نجم النادى الأهلى الأسبق أن الجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب بذل قصارى جهده للوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020 وإسعاد الجماهير المصرية موضحا أنه لا بد من الوقوف بجوارهم بعد الأداء الرجولى الذى ظهروا عليه.

أثنى متعب على الحضور الجماهيرى الكبيرى الذى حضر من كل حد وصوب لمؤازرة الفراعنة فضلا عن الجهد الكبير الذى بذلته الدولة فى التنظيم المشرف للبطولة.