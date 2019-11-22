شكرا لقرائتكم متعب : تمارا وسيلين تعبونى نفسيا ونفسهم أرجع ألعب كورة تانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عماد متعب نجم النادى الأهلى الأسبق إن أمنية حياة طفلتيه تمارا وسيلين عودته للملاعب مرة أخري.

قال متعب خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير لـ قناة "on sport " :" تمارا وسيلين تعبونى نفسيا وانية حياتهم يشوفنى ألعب كورة تانى".

وتحدث متعب عن ظهور تمارا رمضان صبحى فى مباراة المنتخب الأولمبى وجنوب أفريقيا قائلا :" تواصلت مع رمضان صبحى والمسئولين وأبلغتهم أن تمارا نفسها تبقى موجودة فى الملعب فوافقوا على الفور".

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تُختتم اليوم الجمعة، منافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى على ملعبي استاد القاهرة والسلام، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث من المقرر أن يواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره الغاني لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع بالبطولة، فى الرابعة عصرًا، فيما سيواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره كوت ديفوار على المركز الأول والثاني، فى الثامنة مساءًا.

منتخب مصر تأهل لنهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا لمواجهة كوت ديفوار، بعد أن حقق العلامة الكاملة بالفوز على مالي بهدف دون رد في أول مباريات دور المجموعات، ثم الفوز على غانا بنتيجة 3/2، ثم هزيمة الكاميرون بهدفين مقابل هدف، ليتأهل الفراعنة الصغار للدور قبل النهائي بالبطولة ويواجهون جنوب أفريقيا في المباراة التي انتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 3/0، ويتأهلون للمباراة النهائية أمام كوت ديفوار، وحصد بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.