شكرا لقرائتكم شوقى غريب يخصص فقرة تدريب على ضربات الترجيح خلال مران الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تُختتم غداً الجمعة، منافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى على ملعبي استاد القاهرة والسلام، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث من المقرر أن يواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره الغاني لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع بالبطولة، فى الرابعة عصرًا، فيما سيواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره كوت ديفوار على المركز الأول والثاني، فى الثامنة مساءًا.

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شهدت فقرة التدريب على ضربات الترجيح تألق حارسي المرمى محمد صبحي و عمر صلاح بالإضافة إلى تألق أحمد رمضان بيكهام و رمضان صبحي و مصطفي محمد و أحمد أبو الفتوح.

منتخب مصر تأهل لنهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا لمواجهة كوت ديفوار، بعد أن حقق العلامة الكاملة بالفوز على مالي بهدف دون رد في أول مباريات دور المجموعات، ثم الفوز على غانا بنتيجة 3/2، ثم هزيمة الكاميرون بهدفين مقابل هدف، ليتأهل الفراعنة الصغار للدور قبل النهائي بالبطولة ويواجهون جنوب أفريقيا في المباراة التي انتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 3/0، ويتأهلون للمباراة النهائية أمام كوت ديفوار، وحصد بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.