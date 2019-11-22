شكرا لقرائتكم القيعي ردا على كريم شحاته: " اليأس يجعل الناس تألف حواديت "... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الاهلى أن هذا الامر تم تدواله منذ شهور عند معرفة مرض محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بآلام فى الظهر وهذا جعل كثير من القصص تتم تداولها من المتربصين بالقلعة الحمراء .
وأشار عدلى القيعى أن محمود الخطيب سوف يخوض رحلة علاجية لمدة 3 أسابيع فى فرنسا وسوف يعود الى عمله بشكل طبيعى وأنه عند الشعور بالمرض قام بادارة بعض الملفات بشكل جيد .
كانت هذه تفاصيل خبر القيعي ردا على كريم شحاته: " اليأس يجعل الناس تألف حواديت "... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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