شكرا لقرائتكم القيعي ردا على كريم شحاته: " اليأس يجعل الناس تألف حواديت "... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد عدلى القيعى مستشار التعاقدات فى النادى الاهلى على الإعلامى كريم حسن شحاتة قائلا " اليأس يجعل الناس تألف حواديت " عقب إعلان الأخير عدم خوض محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى الانتخابات القادمة ودعمة لـمحمود طاهر فى رئاسة القلعة الحمراء .

وأوضح عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الاهلى أن هذا الامر تم تدواله منذ شهور عند معرفة مرض محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بآلام فى الظهر وهذا جعل كثير من القصص تتم تداولها من المتربصين بالقلعة الحمراء .

وأشار عدلى القيعى أن محمود الخطيب سوف يخوض رحلة علاجية لمدة 3 أسابيع فى فرنسا وسوف يعود الى عمله بشكل طبيعى وأنه عند الشعور بالمرض قام بادارة بعض الملفات بشكل جيد .