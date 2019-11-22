موسم "الفورمولا إي" يشهد عدة تعديلات

يحمل الموسم الجديد معه عدة تغييرات وتعديلات وإثارة منتظرة، بعدما قررت شركة مرسيدس أن تتوقف عن الظهور في سباقات dtm وتدخل ايضا بطولة "الفورميلا إي"، بينما قرر فريق فينتوري استعمال محركات مرسيدس في سياراته ليستمر في المشاركة بسائقيه ومغادرة قائمة الشركات المصنعة فيما يستمر فريق n io ، في البطولة بنفس الإسم رغم انتقال ملكيته إلى شركة جديدة وهو ثاني أقدم فريق يتواجد في "الفورميلا إي"

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وأبرز التغييرات لدى السائقين في الموسم الجديد عرفت كلا من ، السويسري نييل جاني سيقود إحدى سياراتي بورشة بعد عامين من آخر مشاركة له بالبطولة، فيما يظهر الهولندي دي فريس لأول مرة في سيارة مرسيدس بعدما تألق في 2019 ونال لقب "الفورميلا تو".

وعرفت حركة الكراسي الموسيقية انتقال سادس ترتيب العام الماضي، أنتونيو فيليكس دا كوستا ليصبح البرتغالي خلف مقود سيارة فريق ds تشيتا الصيني

أقدم فرق البطولة، وقرر دراغون الزج بسائقين جديدين لم يسبق لهما التنافس في "الفورمولا إي" في مغامرة غير مسبوقة لمالكيه الأميركيين.

وتشهد تعديلات الجولات ظهور لندن بعد غيابها منذ 2016، فيما ستكون الدرعية الجولة الوحيدة التي يقام أحد سباقاتها يوم الجمعة فيما البقية يدور التنافس يوم السبت، وتم في الجوانب التقنية منع استخدام المحركات الثنائي في الموسم الجديد، ورفع درجة الطاقة الكهربائية التي يمكن للسائق اكتسابها كحافز إضافي في السباق إلى مئتين وخمسة وثلاثين كيلو واط ، وتقرر إيقاف ساعة التوقيت خلال أي توقف اضطراري يشهده السباق من أجل ضمان إنهائه بالشكل المناسب، وأيضا سينال أسرع سائق في التصفيات نقطة إضافية في رصيده بالترتيب العام للبطولة.