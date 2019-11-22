شكرا لقرائتكم 320 مشجعا يصلون إلى طوكيو لدعم الهلال في النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وصل 320 مشجعا إلى العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك من أجل مؤازرة الهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، عندما يلاقي أوراوا الياباني يوم الأحد المقبل على أرضية استاد سايتاما.
وقدم المشجعون من منطاق مختلفة بالسعودية خصيصا لدعم الهلال وعلى نفقتهم الخاصة، وبلغت قيمة الرحلة 7878 ألف ريال، تشمل تذكرة الطيران مع الفندق وبطاقة الدخول إلى ملعب النهائي.
وكان الهلال قد كسب مباراة الذهاب بهدف دون مقابل سجله الدولي البيروفي أندريه كاريو.
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