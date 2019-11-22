شكرا لقرائتكم أيام معدودة على موعد مباراة اعتزال ياسر القحطاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تبقت أيام معدودة على موعد مباراة مباراة اعتزال ياسر القحطاني، والتي ستقام في الأول من ديسمبر المقبل على استاد جامعة الملك سعود بالرياض.
أعلن ياسر القحطاني عن مشاركة الرباعي الليبي طارق التايب والروماني رادوي والسويدي كريستيان ويلهامسون إلى جانب الكوري الجنوبي لي يونغ في مباراة اعتزاله، بالإضافة إلى السوري عمر السومة.
وسيخوض فريق "Y 20" المطعم بعدد من النجوم العالميين مثل الإيطالي أندريا بيرلو ومواطنه فرانشيكو توتي، بالإضافة إلى الكاميروني صامويل إيتو والهولندي روبن فان بيرسي، المواجهة أمام فريق الهلال.
ولعب ياسر القحطاني في صفوف الهلال منذ 2005 وحتى صيف 2018 عندما أعلن اعتزاله كرة القدم.
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