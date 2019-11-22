أيام معدودة على موعد مباراة اعتزال ياسر القحطاني

تبقت أيام معدودة على موعد مباراة مباراة اعتزال ياسر القحطاني، والتي ستقام في الأول من ديسمبر المقبل على استاد جامعة الملك سعود بالرياض.

Advertisements

أعلن ياسر القحطاني عن مشاركة الرباعي الليبي طارق التايب والروماني رادوي والسويدي كريستيان ويلهامسون إلى جانب الكوري الجنوبي لي يونغ في مباراة اعتزاله، بالإضافة إلى السوري عمر السومة.

وسيخوض فريق "Y 20" المطعم بعدد من النجوم العالميين مثل الإيطالي أندريا بيرلو ومواطنه فرانشيكو توتي، بالإضافة إلى الكاميروني صامويل إيتو والهولندي روبن فان بيرسي، المواجهة أمام فريق الهلال.

ولعب ياسر القحطاني في صفوف الهلال منذ 2005 وحتى صيف 2018 عندما أعلن اعتزاله كرة القدم.