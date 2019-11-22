بطولة "الفورمولا إي" تتنقل في 4 قارات

تشهد الدرعية انطلاق الموسم السادس لبطولة "الفورمولا إي" للمرة الثانية في تاريخ البطولة وبعد الجولتين الأولى والثانية يومي الجمعة والسبت الحالي تنتقل المنافسات من السعودية الى أميركا اللاتينية، إذ تحتضن سانتياغو عاصمة تشيلي الجولة الثالثة من المسابقة في الثامن عشر من يناير، قبل التوجه شمالاً نحو مكسيكو سيتي في الخامس عشر من فبراير لاجراء الجولة الرابعة في العاصمة المكسيكية.

وللمرة الثانية، تحط "الفورمولا أي" الرحال في القارة السمراء إفريقيا ممثلة بالمغرب، التي ستحتضن الجولة الخامسة يوم التاسع والعشرين من فبراير في المدينة الحمراء مراكش، و بتاريخ الحادي والعشرين من مارس، سيتواجه السائقون في مضمار مدينة سانيا بالصين لحساب المرحلة السادسة.

وتقام الجولتان السابعة والثامنة في روما وباريس على التوالي، يومي الرابع والثامن عشر من شهر أبريل، ومن إيطاليا وفرنسا تسافر الفريق إلى سيؤل عاصمة كوريا الجنوبية لخوض غمار المرحلة التاسعة، في الثالث من مايو، أما الجولة العاشرة فستقام في جاكارتا، عاصمة أندونيسيا يوم السادس من يونيو، يعود التنافس الى اوروبا عندما تستضيف برلين الجولة الحادية عشر يوم الحادي والعشرين من يونيو، وفي الحادي عشر من يوليو تعبر الفريق المحيط الاطلسي إلى نيويورك للمرحلة الثانية عشر من البطولة، على أن تقام آخر جولتين وهما الثالثة عشر والرابعة عشر من البطولة، في العاصمة الإنجليزية لندن يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر يوليو لعام الفين وعشرين.