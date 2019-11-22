الزرعوني يُشارك في اجتماع «مالية» الاتحاد الآسيوي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت اللجنة المالية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اجتماعها الدوري بمقر الاتحاد في العاصمة الماليزية كوالالمبور برئاسة ماريانو ارانيتا جونيور، بحضور هشام الزرعوني عضو مجلس إدارة الاتحاد، ممثل دولة الإمارات في اللجنة.

يذكر أن هشام الزرعوني هو عضو في اللجنة المالية للاتحاد الآسيوي من ضمن 10 أعضاء يمثلون الدولة في لجان الاتحاد الآسيوي المختلفة، والذين يحضرون الاجتماعات الدورية للاتحاد الآسيوي في كوالالمبور بصورة دائمة.