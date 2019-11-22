كليبيرز يسقط بوسطن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حسم لوس أنجلوس كليبيرز قمته أمام ضيفه بوسطن سلتيكس 107-104، بعد التمديد في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، فيما أكرم دالاس مافريكس، ونجمه وفادة غولدن ستايت، ووريرز حامل اللقب ثلاث مرات في الأعوام الخمسة الأخيرة بفوز ساحق 142-94.

على ملعب «ستايبلز سنتر» في لوس أنجلوس، نجح النجمان كواهي لينارد وبول جورج في أول مباراة يخوضانها معاً مع فريقهما الجديد، في قيادته إلى فوز غالٍ على سلتيكس متصدر المنطقة الشرقية.

Advertisements

وسجل جورج، المنتقل إلى لوس أنجلوس من صفوف أوكلاهوما، 25 نقطة مع خمس متابعات وثماني تمريرات حاسمة،وأضاف لينارد، المنضم إلى صفوف الفريق هذا الموسم بعد قيادته تورونتو رابتورز إلى لقب الدوري ،17 نقطة، مع ست متابعات، وثلاث تمريرات حاسمة.

وقاد صانع ألعاب السلوفيني الواعد لوكا دونسيتش (20 عاماً) فريقه دالاس مافريكس إلى تعميق جراح ضيفه غولدن ستايت ووريرز، بالفوز عليه 142-94.

وحقق دونسيتش «تريبل دابل» بتسجيله 35 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة، و10 متابعات.