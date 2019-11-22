منصور بن محمد: قرار مميز يرتقي بالرياضات البحرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، للاهتمام الذي يوليه سموه لمختلف قطاعات المجتمع بصورة عامة والرياضة بصفة خاصة.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بالمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي والدعم الذي تجده مختلف المؤسسات الرياضية في الإمارة الأمر الذي انعكس إيجاباً على النتائج وأثمر في النجاحات والمكتسبات التي وضعت دبي كوجهة عالمية متميزة في كافة المجالات الرياضية ومنها الرياضات البحرية.

وقال سمو رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن صدور المرسوم السامي رقم 34 لسنة 2019 من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والذي ينص بضم «مؤسسة الفيكتوري» إلى «نادي دبي الدولي للرياضات البحرية» كوحدة تنظيميّة ضمن هيكله التنظيمي يمثل إضافة جديدة تحقق المصلحة العامة وتزيد من فرص النجاح والتميز في إطار العمل في محيط واحد نحو الارتقاء بالرياضات البحرية في الإمارة والتي حققت الكثير من النجاحات التي جعلتها في الصف الأول عالمياً.

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وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن انضمام مؤسسة الفيكتوري إلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يعزز من أهداف المؤسستين واللتين اقترن اسمهما مع بعض منذ بدء مسيرة الرياضات البحرية في الإمارة والتي قادها النادي بعد إشهاره عام 1988 ومن بعد ظهر اسم فريق الفيكتوري تيم الذي يشهد له العالم أجمع بالانتصارات والبطولات والملاحم والتضحيات التي رسمها أبناء الوطن في أعالي البحار العالمية.

وقال رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن نادي دبي البحري ظل يعمل منذ تأسيسه كمنارة متوهجة في عالم الرياضات البحرية وأسهم بشكل مباشر في مسيرة الفيكتوري تيم من خلال تنظيم كافة الأحداث التي يشارك فيها سفراؤه ومن بينها بطولات العالم للزوارق السريعة -الفئة الأولى- منذ عام 1991 والذي شهد إقامة أول سباق دولي كبير.

وأضاف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن نادي دبي الدولي البحري وبعد نجاح الحدث الأول دعم الفيكتوري تيم في كل مشاركاته من خلال الانتظام في استضافة البطولات العالمية الواحدة تلو الأخرى، حيث استضافة النادي عام 1992 البطولة الأولى لتجيء الثمار سريعاً بإصرار أبناء الإمارات وتكاتف كافة الجهود عام 1993 الذي شهد تتويج الفيكتوري بلقبه العالمي الأول آنذاك لتستمر المسيرة الظافرة إلى يومنا هذا بدعم النادي الذي حرص على تنظيم واستضافة الكثير من الفعاليات التي شارك فيها الفيكتوري تيم.

وحرص سمو رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على توجيه الشكر الجزيل لكل مجالس الإدارات التي عملت في مؤسسة الفيكتوري تيم والأبطال العالميين الذين رسموا أروع وأجمل الملاحم الرياضية البحرية رافعين علم دولتنا عالياً خفاقاً في مختلف المحافل والبطولات العالمية وما يزال بعضهم يقدم العطاء السخي من أجل تحقيق النجاحات والوصول إلى الرقم 1 الذي يحبه شعب الإمارات ويسعى إليه الجميع دائماً ومن هنا سيعمل النادي على المحافظة على تلك المكتسبات.