خيمينيز: حسم التأهل لا يعني عدم اللعب بجدية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‎أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد الإسباني مانويل خيمينيز مدرب الوحدة أهمية مباراة «العنابي» أمام الوصل، حتى ولو ضمن الفريق التأهل، كونها فرصة لمشاهدة اللاعبين الصغار، وإعطاء آخرين أكبر مجال للمشاركة والحفاظ على حساسية المباريات.

وعن عودة لاعبي المنتخب الأولمبي وإمكانية مشاركتهم أوضح خيمينيز: سنرى بعض اللاعبين الذين شاركوا في التدريبات وبإمكانهم اللعب وسندفع بالجاهزين والأقل إرهاقاً، مشيراً إلى غياب الرباعي خليل إبراهيم وأحمد راشد ومنصور الحربي والبرازيلي دودو للإصابة. ووصف مدرب الوحدة الوضع بالنسبة لفريقه بالإيجابي في البطولة، ولكنه سيركز على اللاعبين الصغار مع الدفع بعدد من لاعبي الفريق الأساسيين الذين يشاركون في الدوري كي لا يفقدوا حساسية المباريات التنافسية.

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وعن الوصل المنافس، وهل يرى ظروفه أفضل من الوحدة؟ قال: ظروف الوصل أفضل من فريقنا، ندرك أننا سنلعب أمام فريق جيد ولديه الدافع، لأنه بحاجة للفوز، وأيضاً نحن نتطلع للفوز.

ووصف خيمينيز أن عودة حسين عباس مهمة وإيجابية وقال: لعب عباس 30 دقيقة أمام عجمان، وفكرتي أن يأخذ عدداً أكبر من الدقائق في اللعب وسعيد بأداء اللاعب.

وبدروه، قال حسين عباس إن المحافظة على صدارة المجموعة أمر مهم، كما أن الانتصار سيعزز من ثقافة الفوز في المباريات. وذكر أنه ليس جاهزاً بنسبة 100%، ووجه شكره للمدرب على إعطائه الفرصة في المباراة الماضية، بالرغم من أنه تدرب لفترة قصيرة.