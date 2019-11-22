شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يواجه الوصل بحثاً عن قمة المجموعة الثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

قد تحدد الجولة السادسة من مسابقة كأس الخليج العربي هوية الفرق التي ستحجز مقعدها في الدور ربع النهائي من المسابقة وسط توقف منافسات الدوري بسبب ارتباطات الأبيض بالمشاركة في مسابقة «خليجي 24».

ويشهد اليوم إقامة 3 مباريات، حيث يستقبل شباب الأهلي ضيفه خورفكان، بينما يلتقي الجزيرة مع الظفرة، على أن يحل الوصل ضيفاً على الوحدة.

يريد شباب الأهلي حسم صدارة المجموعة الأولى وبلوغ الدور ربع النهائي وهو في المركز الأول، حين يستقبل على أرض ملعبه في العوير ضيفه خورفكان في السادسة مساء اليوم.

ويعول البطل على مكامن القوة في تشكيلته، وإن كان المدير الفني الأرجنتيني رودولفو أروابارينا سيفتقد بعض الأوراق الرابحة بسبب غياب الدوليين.

ويضع الفريق الثقل الهجومي على عاتق البرازيلي لوفانور، بينما سيعود ليوناردو ليشكل ورقة رابحة جديدة مع محمد جمعة الذي تألق مع الأولمبي في دورة دبي الدولية للمنتخبات الأولمبية.

ويريد الفريق الأحمر رفع رصيده إلى 13 نقطة، حتى يضمن العبور إلى ربع النهائي، خاصة أنه سيلاقي خصماً سهلاً على الورق، بعدما اكتفى الفريق العائد إلى عالم الأضواء بنيل 3 نقاط فقط في الجولات الأربع الأولى التي لعبها.

ويلتقي الجزيرة مع ضيفه الظفرة في السادسة مساء اليوم على أرض استاد محمد بن زايد ضمن منافسات المجموعة الأولى.

Advertisements

ويحتل الجزيرة المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة، مما سيجعل من مباراة اليوم لقاء تحديد مصير حول قدرة فخر العاصمة في وضع اسمه في قائمة الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي.

وبإمكان المدرب الهولندي إشراك الثلاثي المكون من المغربي مراد باتنا ولاعب الوسط عامر عبد الرحمن والبرازيلي كايو بعد تعافيهم من الإصابة، لكن ذلك يخضع لحسابات بدنية، وهو قد يلجأ إلى تأهيلهم تدريجياً والحفاظ على جاهزيتهم مع عودة الفريق إلى حلبة المنافسة على بطولة دوري الخليج العربي.

ويمتلك الظفرة الثالث 7 نقاط، وفوزه على فخر العاصمة اليوم سيشرع أبواب التأهل أمامه، وسط رهان كبير للفريق على دخول حلبة المنافسة على انتزاع اللقب الرسمي الأول له هذا الموسم.

هدف وحلم

وسيخوض فريق الوحدة متصدر ترتيب المجموعة الثانية (10 نقاط) في الثامنة والنصف مساء اليوم والمتأهل إلى ربع النهائي رسمياً لقاء البحث عن البقاء في القمة حين يستقبل على أرضه ضيفه الوصل الرابع (6 نقاط).

ويعول الفريق العنابي على الأوراق التي تزخر بها دكة البدلاء، لاسيما مع توهج بعض البدلاء في ظل غياب اللاعبين الدوليين، إلى جانب الرهان على بعض العناصر التي ستسعى إلى استغلال فرصة المشاركة في المسابقة من أجل تقديم أوراق اعتمادها للمدرب الإسباني خيمينيز.

ولن يرضى الوصل سوى بالعودة بسعادة الفوز من ملعب أصحاب السعادة، من أجل تعزيز فرصته في التأهل بعدما اكتفى بنيل 6 نقاط من المباريات الأربع الأولى التي خاضها حتى الآن.

ويعول الوصل على قدرات الثنائي الهجومي ليما وويلتون سواريز أملاً في استغلال الفرص أمام مرمى المضيف، حتى يعود الفريق بالعلامة الكاملة التي تساعده على تحقيق حلم التأهل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.