طموحات «عالمية» لمنتخب الشاطئية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يفتتح منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الشاطئية، اليوم الجمعة، مشواره في نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية المقامة في باراجواي، حين يواجه نظيره منتخب بيلاروسيا في الساعة الثانية والربع فجراً بتوقيت الإمارات لحساب المجموعة الثالثة.

وتدرب منتخبنا، أمس، على استاد البطولة الرسمي تحت إشراف المدرب الوطني محمد المازمي، وبمشاركة جميع اللاعبين، وهم: محمد حمزة، محمد البحري، وليد محمد، علي محمد، أحمد بشر، وليد بشر، عباس علي، أحمد الملاحي، هشام المنتصر، علي كريم، كمال علي، هيثم الكعبي.

وقال محمد المازمي، مدرب منتخبنا: «تنتظرنا مواجهة مهمة جداً أمام خصم ليس بالسهل، درسنا بيلاروسيا جيداً وتواجهنا مرات عدة من قبل، لكن حين تلعب في كأس العالم، فالأمر يختلف تماماً فكل منتخب يحرص على تقديم أفضل ما لديه ويسعى إلى تحقيق الفوز».

وأكد المازمي، ثقته الكبيرة باللاعبين وحرصهم على تحقيق نتائج إيجابية خلال هذه المشاركة المهمة لأبيض الشواطئ، مشيراً إلى أن التدريبات، شهدت حماساً وروحاً معنوية عالية ورغبة حقيقية لدى الجميع على تقديم مستوى يليق بكرة الإمارات وإسعاد جماهير كرة القدم الشاطئية.