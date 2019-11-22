شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة الدور الفاصل ليورو 2020 اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجري اليوم قرعة «بلاي أوف» بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) عندما يقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتأكيد مسار الدور الفاصل للأربعة فرق الأخيرة التي ستتأهل للنهائيات.
وستحدد القرعة أياً من منتخبات بلغاريا والمجر ورومانيا و«إسرائيل» سيلعب في المسار الثالث، والثلاثة الأخرى التي تلعب في المسار الأول. وأياً يكن الذي سيتم اختياره سيسافر إلى مدينة جلاسكو لمواجهة المنتخب الاسكتلندي، على أن يلتقي الفائز مع النرويج أو صربيا في النهائي.
وواحد من الفرق الثلاثة الأخرى سيسافر إلى أيسلندا في إحدى مباريات الدور قبل النهائي للمسار الأول، وسيلتقي الفائز منهما مع الفائز من المباراة التي ستجمع المنتخبين الآخرين.
وتم تحديد هوية المنتخبات التي ستشارك في المسار الثاني، حيث يلتقي منتخب البوسنة مع ضيفه منتخب إيرلندا الشمالية، فيما يلعب منتخب سلوفاكيا مع ضيفه منتخب إيرلندا.
وتأكدت مباريات المسار الرابع، حيث يلعب منتخب جورجيا مع نظيره البيلاروسي، ويلتقي منتخب شمال مقدونيا مع كوسوفو.
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