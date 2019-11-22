شكرا لقرائتكم خبر عن تحديات قوية في فئة الأساتذة والكبار ببطولة العالم اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد فعاليات بطولة العالم للجوجيتسو اليوم، والتي تحتضنها العاصمة أبوظبي برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، منافسات الأساتذة والكبار رجال، والتي تقام بصالة مبادلة أرينا، ويختتم الحدث العالمي الأحد المقبل.
وتتضمن منافسات اليوم السابع من البطولة نزالات الأساتذة تصفيات ونهائي، ونزالات الرجال للكبار تصفيات ونهائي في الأوزان تحت 77 كلغ، تحت كلغ 85، تحت 94 كلغ.
ومن المتوقع أن تشهد المنافسات صراعاً شرساً بين نخبة لاعبي العالم من 69 دولة بحثاً عن الصعود لمنصات التتويج في المحفل العالمي الكبير. وبالأمس جرت منافسات الكبار والأساتذة للرجال والسيدات ولم تشهد منافسات اليوم السادس مشاركة إماراتية.
ويدخل عدد من نجوم المنتخب الإماراتي للجوجيتسو إلى بساط المنافسة وهم على أهبة الاستعداد لمواجهة الأبطال العالميين المشاركين في بطولة العالم للجوجيتسو، متسلحين بالاستعدادات المميزة التي أعدها اتحاد اللعبة قبل شهر من انطلاق الحدث عبر معسكر داخلي في أبوظبي بمشاركة نخبة من نجوم اللعبة في العالم.
وأكد فيصل الكتبي، البطل الإماراتي الحائز العديد من الإنجازات الرياضية، والذي سيلعب في وزن تحت 94 كلغ، جاهزيته للنزالات اليوم، وقال: أجريت إجراءات الوزن ومتفائل بما سيقدمه لاعبو المنتخب في بساط البطولة العالمية، نتحمل مسؤوليةً كبيرة أمام جمهورنا في كل مرةٍ ندخل فيها بساط المنافسة، ما يشكّل نوعاً من الضغط الإيجابي الذي يحفزنا للارتقاء بما لدينا من إمكانات وتقديم أفضل مستويات الأداء.
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