شكرا لقرائتكم خبر عن الفرنسي فيرا يتصدر انطلاقة «جولف موانئ دبي العالمية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر اللاعب الفرنسي مايك لورينزو فيرا، انطلاقة بطولة جولة موانئ دبي العالمية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، وهي البطولة التي تقدم أغلى جائزة في العالم للبطل بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي، ويصل مجموع الجوائز المالية الإجمالي إلى 13 مليون دولار موزعة بين 8 ملايين دولار للبطولة نفسها و5 ملايين لأصحاب المراكز الأولى في الترتيب النهائي ل «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية، بمشاركة حصرية لأفضل 50 لاعباً هذا الموسم.

حقق الفرنسي الذي يحتل المركز 38 في ترتيب الموسم الحالي، 63 ضربة بواقع 9 ضربات تحت المعدل في اليوم الأول للمنافسات، أمس الخميس، ليسجل أفضل النتائج للبطولة التي تقام على مدار أربعة أيام بنظام 72 حفرة.

على صعيد آخر، تنطلق صباح اليوم الجمعة، المنافسات الخاصة ل«أصحاب الهمم» التي يطلق عليها «نهائي دبي»، وهي المبادرة التي تنظمها البطولة لأول مرة وتقام لمدة يومين بنظام 36 حفرة، بمشاركة 8 لاعبين من أصحاب الهمم من حول العالم، في إطار الجهود لإبراز قيم التسامح ودعم هذه الفئة على أرض دولة الإمارات السباقة دائماً في الرعاية والشمولية ودمجهم في المجتمع.

وتعقد المنافسات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لأصحاب الهمم للجولف، الجهة المشرفة على التصنيف العالمي الجديد للاعبي الجولف أصحاب الهمم، بمشاركة 6 من المصنفين بالفئة الأولى للتصنيف العالمي، وهم: الإنجليزي جورج جروفز، الإيرلندي مايك براون، الإنجليزي برايندان لولور، الفرنسي تشارلز هنري كوين، الأمريكي كريس بيجينز والأسترالي جيف نيكولاس، ولاعبان من الفئة الثانية ببطاقة الدعوة، وهما السويدي يواكيم بوركمان والأمريكي تشاد فايفر.

وفي إطار تكريم اللجنة المنظمة لهذه الفئة، فقد تم اختيار الإنجليزي بريندان لولور لتسديد ضربة العد التنازلي للبطولة قبل شهر من المنافسات.

وفي الفعاليات المرافقة للبطولة، توج فريق «موانئ دبي العالمية» بقيادة الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي بلقب مسابقة «برو-أم» للفترة الصباحية، وفريق «طيران الإمارات» بلقب الفترة المسائية بقيادة الإنجليزي تيريل هاتون.

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وتعد مسابقة «برو-أم» من التقاليد المتبعة في بطولات الجولف العالمية، والتي يشارك فيها اللاعبون المحترفون رفقة لاعبين هواة في منافسات مملوءة بالأجواء الترفيهية.

واعتبر يوسف كاظم، الرئيس التنفيذي لعقارات جميرا للجولف، أن نجاحات البطولة على مدار 11 عاماً، وما قدمه «السباق إلى دبي» إجمالاً أسهم في رفع قيمة الجولة الأوروبية ككل، وأسهم بصورة مباشرة في الانتشار وتزايد الجهات المعلنة والداعمة للحدث.

وكشف كاظم في حديثه مع وسائل الإعلام، عن أن هناك نحو 150 مستثمراً عقارياً أغلبهم من خارج الدولة يتواجدون في هذا الحدث تحديداً من أجل الاطلاع على المشاريع الجديدة التي سيتم الكشف عنها، وبحث فرص الاستثمار، وهو ما يعكس قوة بطولات الجولف في دبي عموماً وعقارات جميرا على وجه التحديد في دعم العديد من القطاعات معاً.

وأوضح كاظم، أن البطولة أسهمت في زيادة الإقبال على ممارسة الجولف في عقارات جميرا من المقيمين والزوار، وتصل نسبة الإشغال لحجوزات اللعب 100%، طوال الموسم الشتوي.

وعلى خط متصل، أطلقت اللجنة المنظمة خريطة، خاصة للجماهير الراغبة في قطع 10 آلاف خطوة من خلال تتبع مسار اللاعبين خلال التنقل بين الحفر ال18 ومختلف المرافق الخاصة بالحدث، في إطار الجهود لمواكبة نصيحة منظمة الصحة الدولية التي أكدت ضرورة قطع 10 آلاف خطوة يومياً للحفاظ على الصحة البدنية.

وتم إعداد الخريطة بعد دراسة متخصصة، ووفق أفضل المعايير التي تمنح الجماهير المجال للاستمتاع بالمنافسات وكسب الفائدة الصحية والبدنية أيضاً، علماً أن الجماهير تقطع ما معدله 11.500 خطوة يومياً في بطولات الجولة الأوروبية على مدار العام.