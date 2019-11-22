شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يفتقد ثلاثة محترفين في «خليجي 24» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
يفتقد منتخب العراق الأول لكرة القدم في منافسات «خليجي 24» ثلاثة من لاعبيه الأساسيين الذين يحترفون في دوريات مختلفة، وذلك بسبب عدم سماح أنديتهم لهم بالمشاركة مع «أسود الرافدين»، لأن البطولة غير معتمدة من «فيفا»، واللاعبون الثلاثة هم: همام طارق وبشار رسن وريبين سولاقا.
واستدعى مدرب المنتخب العراقي السلوفيني كاتانيتش لاعبين جديدين من أجل إكمال تشكيلة «أسود الرافدين» وهما مهاجم فريق النفط محمد داوود ولاعب وسط فريق القوة الجوية محمد قاسم عبودي.
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