«قمة أبوظبي» تعتمد محاور الانطلاقة الآسيوية للجوجيتسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للجوجيتسو التي عقدت في أبوظبي، أمس، بفندق هيلتون كابيتال إسناد تنظيم البطولة الآسيوية المقبلة 2020، إلى المملكة العربية السعودية، والنسخة التي تليها 2021 إلى الصين تايبيه.

أعادت الجمعية العمومية تشكيل اللجان العاملة في الاتحاد القاري، وتم اختيار الإماراتي مبارك المنهالي رئيساً للجنة العلاقات الدولية، والبحريني أحمد الجناحي رئيساً للجنة الأخلاق والانضباط، والعراقي الدكتور جعفر المظفر للجنة التنسيق، واللبنانية كارين شماس للجنة المرأة، واليساندرو ناسيمنتو للجنة اللوائح، والإيراني أمير كوشبين للجنة الرياضية، والصيني تساي كون لونج للجنة الإعلامية، والكازاخستاني دكتور رسلان بيزروكوف للجنة الطبية، والتركمانستانية ليلى كولييفا للجنة مكافحة المنشطات، وعبدالله الشيباني للجنة الفنية، وإعادة انتخاب الإماراتي طارق البحري رئيساً للجنة المالية.

كما اتخذت الجمعية العمومية التي عقدت على هامش منافسات بطولة العالم للجوجيتسو، مجموعة من القرارات بإعادة تعيين الإماراتي فهد علي الشامسي أميناً عاماً للاتحاد القاري، والدكتور جعفر المظفر مساعداً للأمين العام، وكذلك تعيين نواب لرؤساء المناطق في الاتحاد الآسيوي، حيث تم اختيار الأردني ناصر أيمن المجالي مساعداً لرئيس منطقة غرب آسيا، والباكستاني طارق علي نائباً لرئيس منطقة جنوب آسيا، والإيراني محمد حسن روستاميان نائباً لرئيس منطقة وسط آسيا، والتايواني تساي كون لونج نائباً لرئيس منطقة شرق آسيا، والتايلاندي تشوتشارت بونشاي نائباً لرئيس منطقة جنوب شرق آسيا.

وفي نفس السياق تم ضم عدد من الشخصيات ضمن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، وهم البحريني راثا منفردي، واللبنانية كارين شماس، والطاجيكي دافلاتوف أليجون عزيزبوكوفيتش، والفلبيني فرديناند اجوستين، والتايلاندي لين يو تينج، والسعودي محمد فايز، وليلى كولفين كعضو مراقب ليس لها حق التصويت.

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وحضر اجتماع الجمعية العمومية اليوناني بانايوتوس ثيودوريس، رئيس الاتحاد الدولي، وأدار الجلسة الهندي سوريج جوبي نيابة عن عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، كما حضر أيضاً خواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحاد الآسيوي.

وعبر بانايوتوس عن سعادته بالخطوات المتسارعة التي يتخذها الاتحاد الآسيوي لتطوير اللعبة، والتي تقودها أبوظبي والاتحاد الإماراتي للعبة، مشيراً إلى أنه كمتابع يمكنه القول إن آسيا هي القارة الأكثر تطوراً ونمواً في لعبة الجوجيتسو في العالم، وإن قرارات الجمعية العمومية الحالية ستسهم في دفع العمل الاحترافي في القارة، وإن السنوات الخمس الماضية أسهمت في تحقيق قيمة مضافة كبرى للعبة في العالم عن طريق ما تقدمه آسيا، والفضل في ذلك يعود لعبد المنعم الهاشمي، ومبادرات الإمارات، ودعمها الكبير لنمو وتطور رياضة الجوجيتسو في الإمارات وآسيا والعالم.

بدوره قال فهد علي الشامسي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات، المدير التنفيذي للاتحاد الإماراتي، الأمين العام للاتحاد الآسيوي، إن الجمعية العمومية الرابعة كانت مثمرة ومهمة لرسم ملامح النهضة لرياضة الجوجيتسو في آسيا خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن السنوات الخمس الماضية تحت رئاسة عبد المنعم الهاشمي، شهدت نقلة نوعية هائلة للعبة في القارة الصفراء، وأن النجاحات لم تكن فقط على مستوى مضاعفة أعداد الدول الأعضاء كاتحادات وطنية تحت مظلة الاتحاد الآسيوي من 12 عضواً إلى ما يزيد على 42 عضواً، وليس على مستوى تنظيم البطولات القارية لكل الفئات، ولا اعتماد اللعبة في المنظمات المختلفة، ولكن أيضاً على مستوى العمل المؤسسي.

وعن دورة الألعاب الشاطئية الآسيوية المقبلة ومن سيستضيفها، قال فهد علي الشامسي، إن الصين هي التي ستستضيف تلك الدورة في نوفمبر عام 2020، أما بالنسبة للموعد المبدئي المقرر لاستضافة السعودية للبطولة الآسيوية عام 2020، فقد أكد أن الموعد هو مارس، وأنه سعيد بالعرض الذي قدمته الصين تايبيه لاستضافة بطولة آسيا عام 2021؛ لأنه يعكس مدى الحرص والاستعداد لتنظيم هذا الحدث القاري الكبير، كما أنه يعكس حجم الإمكانات التي تتوفر للخروج بالبطولة في أفضل صورة.