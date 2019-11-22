مجموعة سيتي المصرفية تدعم «عالمية ألعاب القوى لأصحاب الهمم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت مجموعة سيتي المصرفية، في رعاية بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة 2019 في دبي التي اختتمت مؤخراً، وشهدت البطولة منافسة محتدمة كان أبطالها فريق رياضيي سيتي الذي ينتمي أعضاؤه لدول من جميع أنحاء العالم وأظهروا أداء مميزاً حاز إعجاب الحضور والمشجعين.

وفي الإجمال، حصد أعضاء فريق سيتي، المشارك في المنافسات والمكون من 12 رياضياً عدد 12 ميدالية في مختلف الرياضات، أما فريق الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة البالغ عددهم 18 منافساً ويمثلون اللجان الأولمبية المحلية ويحظون برعاية من سيتي، فقد تمكنوا مجتمعين من نيل 118 ميدالية، وإضافة إلى ذلك سجل ثلاثة رياضيين من فريق سيتي أرقاماً قياسية جديدة، وهم: ماديسون دي روزاريو من أستراليا في سباق 800 متر T53، وأنرون وييرس من جنوب إفريقيا في سباق 400 متر T47، وجايسون سميث من أيرلندا في سباق 100 متر T13.

واستطاع اثنان من لاعبي فريق سيتي الفوز بأكثر من ميدالية، وفازت دي روزاريو بذهبية وفضيتين، بينما فازت ووييرز بذهبية وفضية وبرونزية.

وقام كل من جيم اس. تورلي، عضو مجلس إدارة سيتي، وإليسار فرح أنطونيوس، رئيس مجموعة سيتي في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المشرق العربي والعراق، بتقديم الميداليات لأعضاء فريق سيتي.