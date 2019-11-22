إثارة في كروية «الشهيد سيف الطنيجي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام اليوم مباراتان في الدور قبل النهائي لبطولة الشهيد سيف ضاوي الطنيجي لكرة القدم، والتي ينظمها أبناء الجالية السودانية على ملعب نادي الحنية الرياضي، حيث يلعب الفجيرة مع رأس الخيمة، ونجوم عجمان مع المنامة.

وكانت مباريات ربع النهائي أسفرت عن فوز الفجيرة على الذيد 6-2، ورأس الخيمة على الشارقة 3-1، ونجوم عجمان على حتا 2-1، والمنامة على عجمان بركلات الترجيح.

وأعرب الهادي القرشي رئيس اللجنة المنظمة عن سعادته بالتجاوب الكبير الذي وجدته البطولة.