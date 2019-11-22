الإمارات في أولمبياد 2021 الخاص

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت الإمارات إنجازاً رياضياً جديداً بنجاح لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي في الحصول على بطاقة تأهل للمشاركة في الألعاب العالمية الشتوية بالسويد 2021، وجاءت البطاقة بعد مشاركة لاعبينا في الكأس الإقليمي الأول للفوربول بالعاصمة المصرية القاهرة بمشاركة 11 فريقاً من 6 دول عربية هي مصر والإمارات والسعودية والكويت والأردن والمغرب، فيما حصلت كل من المغرب ومصر على بطاقتين أيضا والسعودية على بطاقة واحدة.

وتعتبر لعبة الفوربول حديثة وكانت الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص برئاسة المهندس أيمن عبدالوهاب قررت إدخالها للمنطقة وقام الدكتور عماد محيي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بعقد دورة تدريبية شارك فيها 11 دولة عربية منذ أقل من شهرين، ورغم حداثة اللعبة إلا ان المستويات الفنية للاعبين كانت عالية، الأمر الذي يبشر بظهور الفرق العربية بمستوى فني رائع في الألعاب العالمية.