الشيخة علياء والحبتور يفتتحان كأس اليوم الوطني للبولو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينطلق في الثالثة عصر اليوم، بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، كأس اليوم الوطني للبولو، والذي يمتد أسبوعاً كاملاً، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني ال48 لدولة الإمارات، والذي يشهد هذا العام مشاركة 5 فرق هي: الحبتور وغنتوت والشيخة علياء وغرين غريتس ومنتخب «بنجاش ومهرة»، تضم أبرز نجوم اللعبة بالإمارات وبهانديكاب يصل إلى 10 جول.

وسيقص شريط البطولة فريقا الشيخة علياء بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم والحبتور بقيادة محمد الحبتور، ويحمل كل فريق في جعبته 9 جول ويضم فريق الشيخة علياء اليوم كلاً من ماكس مالاكاتز وهولاند وتوماس ايريتاتي، بينما يضم فريق الحبتور كلاً من حبتور الحبتور ودياز البريذدي وكوينتو.

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وأسفرت قرعة البطولة عن إقامة مباراتين يوم الاثنين المقبل، الأولى بين فريقي غنتوت والحبتور، والثانية بين فريقي غرين غيتس ومنتخب «مهرة وبنجاش».

وأعرب رجل الأعمال محمد الحبتور عن سعادته بتنظيم هذه البطولة والمشاركة في منافساتها إيماناً منه بضرورة مشاركة كافة المواطنين والمقيمين في هذه الاحتفالية التي تغرس في نفوس الشباب حب الوطن والانتماء إليه والتضحية من أجله وبذل الغالي والنفيس في الذود عنه.

وقال الحبتور إن مجموعة الحبتور تحرص بصفة سنوية على إقامة هذه الكأس، كما تحرص جميع الفرق على المشاركة رداً للجميل لوطننا الغالي الذي قدم الكثير لنا جميعاً دون استثناء.