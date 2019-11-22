الأولمبي المصري يتطلع للتتويج الإفريقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

تترقب جماهير الكرة المصرية في العاشرة مساء اليوم الجمعة، إنجازاً كروياً جديداً وغير مسبوق، عندما يلتقي منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب نظيره كوت دي فوار في نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تحتضنها مصر حالياً.

ولم يسبق لمنتخب مصر الأولمبي الفوز بهذه البطولة من قبل، حيث انطلقت النسخة الأولى من كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة للأولمبياد في عام 2011.

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وضمن منتخب مصر الأولمبي التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد تأهله للمباراة النهائية، إلا أن الجهاز الفني للفريق واللاعبين عازمون على الفوز بالبطولة لتتويج مشوارهم الحافل، حيث لم يتلق الفراعنة أي خسارة حتى الآن، بجانب تأكيد استحقاقهم التأهل للأولمبياد عن جدارة، وتسطير أسمائهم بسطور من ذهب كأول منتخب يحقق هذا اللقب في تاريخ الكرة المصرية.

أدى منتخب مصر الأولمبي تدريباً وحيداً قبل مواجهة الليلة في ظل ضغط المباريات، حيث لعب الفراعنة مباراة نصف النهائي أمام جنوب إفريقيا مساء الثلاثاء الماضي، واكتفى شوقي غريب بتدريبات استشفائية للاعبين الأساسيين خوفاً من الإجهاد والإصابات، كما طالب المدير الفني اللاعبين بإنهاء الاحتفالات بعد التأهل للأولمبياد والتركيز لحصد لقب البطولة، خاصة أنها تقام على أرض مصر، وهو ما تعاهد عليه اللاعبون الذين أبدوا عزمهم إهداء البطولة للجماهير المصرية التي زحفت لاستاد القاهرة لمؤازرتهم ودعمهم منذ أول مباراة، كما حققوا رقماً قياسياً عالمياً في مباراة جنوب إفريقيا بلغ 70 ألف مشجع لأول مرة في مباراة ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وطالب شوقي غريب، الجماهير المصرية بحضور مباراة النهائي الليلة، ووجه رسالة للجماهير قائلا: «أشكركم على الدعم والمساندة طوال البطولة، وأنتم السبب الأول والرئيسي في تحقيق حلم الأولمبياد»، مطالباً الجماهير باستمرار الدعم في المباراة النهائية، مضيفاً: «نتمنى عليكم حضور المباراة النهائية وإن شاء الله لن نخذلكم».

واستقر شوقي غريب على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم، وهو نفس تشكيل المباراة الأخيرة أمام جنوب إفريقيا الذي يتضمن القوة الضاربة للفراعنة، وهو محمد صبحي في حراسة المرمى، وأسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان «بيكهام» وأكرم توفيق وعمار حمدي وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقي ورمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي ومصطفى محمد.