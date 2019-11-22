منتخب مصر الأولمبي ينهي تدريباته استعداداً لمواجهة كوت ديفوار

أنهي اليوم الخميس منتخب مصر الأولمبي تدريباته استعداداً لمواجهة كوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام التي تستضيفها مصر ، حيث اقيمت التدريبات على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، وبدأ المران بمحاضرة فنية من شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، والتي حث فيها اللاعبين على ضرورة مواصلة الأداء الجيد.

كما أكد عليهم ضرورة السعي من أجل الظفر باللقب، وإسعاد الجماهير الغفيرة، ومن ثم تم دخول اللاعبين بالتدريبات البدنية والتي تمت تحت إشراف كمال عبد الواحد مخطط الأحمال، ومن ثم تدريبات فنية، بينما قام بتدريب حراس المرمي اسامة عبدالكريم مدرب الحراس وذلك للثلاثي عمر صلاح ومحمد صبحي وعمر رضوان.