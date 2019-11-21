شكرا لقرائتكم خبر عن جروسو يطرد بالوتيلي من تدريب بريشيا والان مع التفاصيل

الخميس 21 نوفمبر 2019 شهد مران نادي بريشيا الناشط بالدورى الايطالي ، توتر حاد بين مدرب الفريق فابيو جروسو ومهاجم الفريق ماريو بالوتيلي أدى إلي طرد المهاجم الإيطالي من التمرين بسبب رعونته في أداء الدور التكتيكي المطلوب منه ، علي اثر ذلك خرج سوبر ماريو سريعا الي غرفة الملابس ، ومن ثم غادر مركز التدريب المقام بلومباردى بسيارته دون استئذان .

ولم يتخذ النادى اي قرار تجاه تصرف بالوتيلي السيء ، الجدير بالذكر احتلال بريشيا الصاعد حديثا هذا الموسم المركز الاخير في الدورى الايطالي برصيد ٧ نقاط ولديه مباراة مؤجلة مع ساسولو .

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