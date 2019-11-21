- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد يصدم باريس سان جيرمان بتصريح ناري والان مع التفاصيل
الخميس 21 نوفمبر 2019
هازارد
اعترف النجم البلجيكي ايدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد الاسباني ان النادي الفرنسي باريس سان جيرمان حاول شراءه اكثر من مرة ولكن هازارد رفض .
وصرح هازارد قائلا : أن باريس سان جيرمان جاول التعاقد معي عدة مرات ولكني كنت أقول دائما لا ، فهو رغم أنه نادٍ يمكنه مساعدتك على الفوز بدوري الأبطال ، لكنه لم يكن أبداً في خططي.
واختتم هازارد لقاءه ، انه اذا عاد الي الدوري الفرنسي لن يلعب الي فريق باريس سان جيرمان ابدا ، حيث رغبته الاولي هي العودة الي فريقه السابق ليل .
وانضم هازارد الي الفريق الملكي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة قياسية كان يحلم بها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ، من تشيلسي الانجليزي .
كانت هذه تفاصيل خبر هازارد يصدم باريس سان جيرمان بتصريح ناري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.