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هازارد يصدم باريس سان جيرمان بتصريح ناري 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الخميس 21 نوفمبر 2019

هازارد

اعترف النجم البلجيكي ايدين هازارد لاعب نادي الاسباني ان النادي الفرنسي باريس سان جيرمان حاول شراءه اكثر من مرة ولكن هازارد رفض .

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وصرح هازارد قائلا : أن باريس سان جيرمان جاول التعاقد معي عدة مرات ولكني كنت أقول دائما لا ، فهو رغم أنه نادٍ يمكنه مساعدتك على الفوز بدوري الأبطال ، لكنه لم يكن أبداً في خططي. 

واختتم هازارد لقاءه ، انه اذا عاد الي الدوري الفرنسي لن يلعب الي فريق باريس سان جيرمان ابدا ، حيث رغبته الاولي هي العودة الي فريقه السابق ليل .

وانضم هازارد الي الفريق الملكي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة قياسية كان يحلم بها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ، من الانجليزي .

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