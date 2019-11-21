هازارد يصدم باريس سان جيرمان بتصريح ناري 

الخميس 21 نوفمبر 2019

هازارد

اعترف النجم البلجيكي ايدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد الاسباني ان النادي الفرنسي باريس سان جيرمان حاول شراءه اكثر من مرة ولكن هازارد رفض .

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وصرح هازارد قائلا : أن باريس سان جيرمان جاول التعاقد معي عدة مرات ولكني كنت أقول دائما لا ، فهو رغم أنه نادٍ يمكنه مساعدتك على الفوز بدوري الأبطال ، لكنه لم يكن أبداً في خططي.

واختتم هازارد لقاءه ، انه اذا عاد الي الدوري الفرنسي لن يلعب الي فريق باريس سان جيرمان ابدا ، حيث رغبته الاولي هي العودة الي فريقه السابق ليل .

وانضم هازارد الي الفريق الملكي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة قياسية كان يحلم بها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ، من تشيلسي الانجليزي .