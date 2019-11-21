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شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يعلن عودة نجم الفريق من الاصابة قبل مواجهة الوحدة والان مع التفاصيل
الخميس 21 نوفمبر 2019
واصل فريق النصر تدريباته الاعتيادية اليوم الخميس، على ملعب أكاديمية النصر الرياضية، استعداداً لخوض مباراة الوحدة، واشتمل المران على تمارين لياقية ومناورة كروية وتدريبات تكتيكية.
وشهدت التدريبات الجماعية لفريق النصراليوم، مشاركة عبدالله مادو، مدافع فريق “العالمي”، بعد تعافيه من الإصابة في الركبة التي لحقت به أثناء تواجده في معسكر المنتخب السعودي الأخير، لخوش مباراتي أوزبكستان الرسمية، وباراجواي الودية.
ويستعد فريق النصر لأن يحل ضيفاً على الوحدة، في تمام الساعة السادسة والثلث من مساء يوم الأحد المقبل، بتوقيت مكة المكرمة، في إطار الجولة العاشرة من الدوري السعودي.
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