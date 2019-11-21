شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يشارك في تدريبات ليفربول ويقترب من المشاركة أمام كريستال بالاس (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نادي ليفربول الانجليزي عن مشاركة لاعب الفريق محمد صلاح في جزء من مران اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة كريستال بالاس السبت المقبل.
وقال نادي ليفربول صلاح وزميله الاسكتلندي أندي روبيرتسون شاركة في جزء من مران مساء اليوم الخميس بمركز تدريبات ميلوود.
وشارك الثنائي الذي غاب عن مباريات التوقف الدولي مع منتخبي مصر واسكتلندي بسبب الإصابة في بعض الفقرات التدريبية مع باقي عناصر الفريق.
هذا وكانت شبكة «سكاي سبورتس» قد نشرت أمس الأربعاء ان محمد صلاح وربيرتسون لن يكون لهما دور في مواجهة كريستال بالاس.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يشارك في تدريبات ليفربول ويقترب من المشاركة أمام كريستال بالاس (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.