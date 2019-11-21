الأهلي يخوض مبارياته الإفريقية على استاد السلام.. والمحلية باستاد القاهرة الدولي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى النادي الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بموافقة الجهات المختصة على إقامة مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الإفريقية على ملعب استاد السلام بحضور 10 آلاف متفرج وذلك بداية من مباراتي الهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي يومي 6 ديسمبر القادم و28 من الشهر ذاته على الترتيب.
وأوضح المدير التنفيذي للنادي العميد محمد مرجان، في بيان اليوم /الخميس/- أن الخطاب المرسل من الاتحاد المصري لكرة القدم تضمن أيضا الموافقة على خوض الأهلي مبارياته المحلية في الدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة بحضور 5 آلاف متفرج.
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