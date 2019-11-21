شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يعلن نظام التأهل لمونديال الأندية 2021.. ويضيف 3 جوائز جديدة لحفل الأفضل في 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، نظام مشاركة فرق القارة في بطولة كأس العالم للأندية «مونديال الأندية» في نسختها لعام 2021 المقرر إقامتها في الصين.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قد أعلن عن استضافة الصين للنسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية في شكلها الجديد عام 2021، وذلك بمشاركة 24 فريقا، حيث ستقام المسابقة في شهر يونيو كبديل لكأس القارات.

وقررت اللجنة التنفيذية لـ«كاف»- خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم /الخميس/ في القاهرة برئاسة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي- مشاركة الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسخة «2020-2021»، في كأس العالم للأندية 2021 في الصين.

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كما قررت اللجنة، الموافقة على قرار لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي، بإنهاء عقد شركة «لا جارديير» الفرنسية المالكة لحقوق منافسات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بالإضافة إلى اعتماد خطة جديدة لمشروع الإصلاح الإداري والتحكيمي داخل الاتحاد.

ووافقت اللجنة على إضافة ثلاث فئات جديدة خلال حفل توزيع جوائز الكاف للأفضل خلال عام 2019، والمقرر إقامته في الغردقة يوم 7 يناير القادم، وهي «جائزة أفضل لاعب إفريقي داخل القارة، وجائزة أفضل رئيس لنادي إفريقي، وجائزة تقديرية خاصة للمساهمات في المجتمع»، كما تمت الموافقة على إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين خلال الفترة من 4 وحتى 25 أبريل لعام 2020 في الكاميرون.

من جهته، أثنى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، على نجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التي تستضيفها مصر حاليا، موجها الشكر للجنة المنظمة للبطولة القارية وللاتحاد المصري لكرة القدم.

جدير بالذكر أن المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، ستقام في الثامنة من مساء غد الجمعة بين منتخبي مصر وكوت ديفوار على ستاد القاهرة الدولي.