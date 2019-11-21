شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يجدد رفض الزمالك خوض السوبر الأفريقي في قطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد مرتضى منصور رئيس الزمالك رفضه القاطع لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإقامة مباراة السوبر أمام الترجي التونسي في قطر.

وكان كاف قد أعلن رسميًا اليوم عن إقامة مباراة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي يوم الرابع عشر من فبراير 2020 في قطر.

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وقال مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية عبر إذاعة أي إف إم التونسية: «سنلعب في تونس ولن نلعب في قطر وهناك اجتماع يوم الإثنين المقبل إن شاء الله وسنعلن قرارنا يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي».

وأضاف: «سنلعب في تونس على ملعب الترجي في رادس ولن ألعب في قطر لو انطبقت السماء على الأرض، وقرار الاتحاد الإفريقي لا يلزمني ولا يعنيني».

واختتم: «قطر ضد بلدي وتحرق الوطن العربي كله فكيف أذهب إليهم؟، ولو وصل الأمر إلى منع الزمالك من اللعب في إفريقيا سأشارك في البطولة العربية».