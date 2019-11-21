شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يكشف عن حقيقة مفاوضات ريال مدريد معه قبل التعاقد مع توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد لفريق توتنهام عن حقيقة مفاوضات فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الإسباني معه لقيادة الفريق الملكي بالفترة الماضية.

وقال مورينيو في تصريحات نقلها موقع «لو 10 سبورت» الفرنسي: «أنا أملك العديد من الأصدقاء في ريال مدريد وفلورنتينو بيريز واحد منهم ونقدر بعض كثيرا».

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وأضاف مدرب توتنهام الجديد: «أفخر كثيرا بعلاقتي المميزة مع الأشخاص في ريال مدريد ونفس الأمر في مانشستر يونايتد».

واختتم مورينيو تصريحاته: «لقد تلقيت 50 رسالة من أشخاص يعملون في مانشستر يونايتد من أجل تهنئتي على قيادتي توتنهام أمس وبالنسبة لي هذا الأمر أهم من الألقاب والانتصارات».

وارتبط مورينيو كثيرا بقيادة ريال مدريد هذا الموسم إذا لم تسير الأمور بشكل جيد مع الفرنسي زين الدين زيدان الذي صحح الكثير من أخطائه بالأسابيع الماضية وأعاد الفريق الملكي إلى المسار الصحيح.