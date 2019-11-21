قرارات نارية من الكاف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الخميس، عن بعض القرارات الجديدة فور انتهاء اجتماع اللجنة التنفيذية بالكاف.



موعد مباراة السوبر الإفريقي

حيث قرر الكاف إقامة مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الإفريقي بدولة قطر في يوم 14 من فبراير المقبل.

قررات الكاف

إقامة كأس السوبر CAF في 14 فبراير في الدوحة بقطر.

تمت الموافقة على المخطط التنظيمي الجديد ومشروع الإصلاح الإداري والتحكيمي.

تمت الموافقة على قوائم اللجان الدائمة للكاف.

تم التصديق على لائحة كاف بشأن السلامة والأمن وقرار لجنة الطوارئ بإنهاء العقد لاجارديير سبورت.

Advertisements

تمت الموافقة على ثلاث فئات جديدة من جوائز كاف لعام 2019، وهي: أفضل لاعب أفريقي وأفضل رئيس نادي إفريقي وجائزة تقدير اجتماعي.

تمت الموافقة على المشروعات الممولة من فيفا لعام 2020.

تمت الموافقة على التوصيات المتعلقة بموقع التدريب ومواقع الإقامة لكأس أمم إفريقيا للمحليين 2020 التي ستقام في الكاميرون.

تمت الموافقة على مواعيد المرحلة النهائية لبطولة أمم إفريقيا للمحليين من يوم الرابع من إبريل المقبل وحتى الخامس والعشرين من الشهر ذاته.

الممثلون الأفارقة لكأس العالم للأندية 2021 هم الثلاثة الأوائل في دوري أبطال إفريقيا لموسم 2020/2021.

سيتم إطلاق دعوة لتقديم الطلبات قريبًا، الخاصة ببرنامج CAN Women 2020.

سيتم تحديد تواريخ CAN 2021 بشكل مشترك بين الاتحاد الإفريقي والبلد المضيف، بسبب الظروف الجوية.

الممثلون الأفارقة لكأس العالم للأندية 2021 هم الثلاثة الأوائل في دوري أبطال إفريقيا لموسم 2020/2021.

تمت الموافقة على أشكال جديدة لمسابقات الشباب والنساء على أساس 12 فريقًا.

سيتمم عمل مواعيد المباريات وأوقاتها ومكانها بعد تحليل آراء الفرق المعنية، من قبل الإدارة.