إلعازر إيرا تاب ينافس محمد صبحي علي لقب أفضل حارس مرمي فى امم افريقيا...

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وتحسم مباراة النهائي غداً بين المنتخب الوطني الاولمبي ومنتخب كوت ديفوار ، بشكل كبير الفائز بلقب أفضل حارس مرمي في أفريقيا .
وتأهل منتخبا مصر وكوت ديفوار إلى المباراة النهائية، ليقتنصا بطاقتي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فيما ينتظر حسم صاحب البطاقة الثالثة، من خلال مباراة جنوب أفريقيا وغانا.
واستقبلت شباك محمد صبحي 3 أهداف ، فيما استقبلت شباك حارس مرمي كوت ديفوار هدفين ، خلال البطولة .
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