شكرا لقرائتكم تعرف على عقوبة الزمالك في حال رفضه خوض كأس السوبر الأفريقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت اللائحة الخاصة بالاتحاد الأفريقيى لكرة القدم "الكاف"، العقوبة التى تنتظر نادى الزمالك حال عدم المشاركة فى السوبر الأفريقى المحدد له يوم 14 فبراير المقبل فى قطر. وفقا للمادة 2 من بند كأس السوبر الأفريقى (بطل الكونفدرالية، الرافض لعب كأس السوبر لا يحق له المشاركة في أي بطولة لأندية كاف لثلاثة نسخ متتالية، كما توجد عقوبة مالية تحت بند أقصى غرامة ممكنة." ويرفض نادى الزمالك قرار "الكاف" الخاص بخوص السوبر الأفريقى فى العاصمة الثقطرية الدوحة.

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